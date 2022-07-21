Врач Мсхалая назвала возраст от 20 до 35 лет наиболее безопасным для беременности и родов

Врачи определились с идеальным возрастом для рождения ребенка: наиболее безопасным для беременности и родов назвали промежуток жизни женщины от 20 до 35 лет, сообщили репродуктолог Мария Мсхалая и акушер-гинеколог Нина Антипова. В беседе с «Лентой.ру» они объяснили, почему не стоит откладывать планирование детей надолго.

Когда стоит рожать ребенка

Современные женщины все чаще начинают планировать беременность только после того, как профессионально реализуются и обретут финансовую независимость, заявила репродуктолог, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра Мсхалая.

По ее словам, предельный репродуктивный возраст — до 49 лет, однако идеальным для зачатия и рождения ребенка считается интервал от 20 до 35 лет. Связано это с определенным с рождения запасом яйцеклеток, который расходуется каждый цикл. С возрастом этот процесс ускоряется. Также после 35 лет происходит быстрое снижение резерва яичников, увеличиваются риски хромосомной патологии плода, продолжила Мсхалая.

Ответ на вопрос «когда рожать» прост: как можно раньше, ведь время — это то, что ни один доктор не может изменить. Если же материнство все же в ваших планах не сегодня и не сейчас, а в будущем: есть возможность немного обмануть время. Отложенное материнство — это процедура заморозки яйцеклеток в период репродуктивного «зенита». Замороженные ооциты можно использовать позднее, когда для детей появятся возможность и время Мария Мсхалая Репродуктолог, акушер-гинеколог Европейского медицинского центра

В свою очередь Антипова, акушер-гинеколог, эндокринолог Института репродуктивной медицины REMEDI, объяснила, что, несмотря на то что с годами риск осложнений во время беременности увеличивается, возраст не всегда отражает состояние здоровья женщины.

По ее мнению, и в 25, и в 35 лет можно и нужно относиться к своему организму ответственно: правильно питаться, отказаться от курения и алкоголя, вовремя посещать врача. На осмотре гинеколог определит, насколько можно отложить беременность без опасности для будущей матери и ребенка. В этом помогут анализы на Антимюллеров гормон (АМГ), который считается показателем запаса яйцеклеток в организме женщины, добавила Антипова.

Обычно после 35 лет женщины осознаннее смотрят на материнство. В этом возрасте они, как правило, более устойчивы в психологическом и материальном плане. Поэтому рождение ребенка становится для них обдуманным и важным шагом

Но репродуктивные технологии не всегда помогают повернуть время вспять, поэтому стоит задуматься о возможных рисках. Среди них — заболевания вен, повышение давления, развитие диабета и риск рождения ребенка с синдромом Дауна Нина Антипова Акушер-гинеколог, эндокринолог Института репродуктивной медицины REMEDI

Когда рожать уже поздно?

Мсхалая уверена, что, учитывая развитие вспомогательных репродуктивных технологий, криоконсервировацию яйцеклеток в молодом возрасте или использование донорского материала при отсутствии или сниженном резерве яичников, возможность беременности и вынашивания в позднем репродуктивном возрасте стала реальностью.

Однако, по мнению репродуктолога, к вопросу родов после 40-45 лет нужно относится очень ответственно. Прежде чем планировать беременность, необходимо пройти обследования у терапевта, эндокринолога, гинеколога, а также добиться ремиссии хронических заболеваний, устранить дефициты, скорректировать гормональные и метаболические нарушения, заключила она.

Ранее ученые назвали опасное количество кофе во время беременности. Исследование японских ученых из Университета Хоккайдо показало, что дети, рожденные от матерей, потреблявших более 300 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам растворимого кофе, имели низкий риск задержки моторного развития в шесть месяцев, однако в возрасте 12 месяцев этот показатель был в 1,11 раза выше.