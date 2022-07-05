Ученые назвали опасное количество кофе во время беременности

EHD: потребление кофе беременными повышает риск задержки развития детей

Исследование японских ученых из Университета Хоккайдо показало, что употребление кофе во время беременности даже в умеренных количествах может повлиять на способность ребенка ползать или ходить в возрасте одного года. Опасное количество напитка исследователи назвали в журнале Early Human Development (EHD).

Команда ученых проанализировала данные 87 106 матерей в рамках общенационального исследования в Японии. Специалисты изучили частоту потребления кофеина женщинами во время беременности, а также двигательные навыки ребенка в возрасте шести и 12 месяцев. Анализ показал, что дети, рожденные от матерей, потреблявших более 300 миллиграммов кофеина в день, что эквивалентно трем чашкам растворимого кофе, имели низкий риск задержки моторного развития в шесть месяцев, однако в возрасте 12 месяцев этот показатель существенно вырос и был в 1,11 раза выше.

Исследователи считают, что полученные данные о моторном развитии шестимесячных детей следует интерпретировать с осторожностью, поскольку в этом возрасте оценить двигательные навыки ребенка намного сложнее.

«Результаты этого исследования показали, что побочные эффекты употребления кофеина матерью во время беременности, влияющие на развитие детей, редко наблюдались в возрасте шести месяцев и что наблюдалась связь в отношении снижения риска задержки развития, — говорится в исследовании. — Тем не менее в возрасте 12 месяцев все ассоциации с более низким риском, наблюдаемые в возрасте шести месяцев, исчезли».

Ученые выразили надежду, что, хотя причина данной связи пока неясна, полученные результаты побудят беременных женщин ограничить потребление кофеина. Специалисты собираются провести дополнительные исследования, чтобы проследить динамику задержки развития крупной моторики, зафиксированную в возрасте 12 месяцев и вызванную потреблением кофеина матерями, по мере взросления детей.