Начальник отдела ДПС ГИБДД попался на взятке от владельца штрафстоянки

В Тюменской области российский полицейский попался на взятке от владельца штрафстоянки

В Тюменской области на начальника отделения ДПС ГИБДД завели дело по статье 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, полицейский попался на взятке от владельца шрафстоянки, который платил ему с января по март 2022 года за покровительство его предпринимательской деятельности. Благодаря сотруднику ГИБДД бизнесмен получал высокий доход от оплаты гражданами услуг за перемещенные для хранения на его штрафтоянку автомобили.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается»,— сообщает СКР.

17 марта сообщалось, что в Липецкой области начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции задержали при получении взятки.