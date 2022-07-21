Стало известно о методе заманивания ВСУ на «Азовсталь»

В ДНР сообщили, что ВСУ заманивали мариупольцев на завод «Азовсталь» под видом эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заманивали жителей Мариуполя на завод «Азовсталь» и комбинат имени Ильича обманом, под видом спасения. О таком методе украинских военных сообщил командир батареи 9-го полка Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) с позывным «Гром», передает РИА Новости.

«Ни для кого не секрет, что они творили в Мариуполе. Как они расстреливали людей, как затягивали их под предлогом эвакуации на территорию заводов», — рассказал командир.

Ему также стало известно о других фактах зверства, совершаемых ВСУ. По его словам, украинские бойцы совершают насилие над мирным населением без какого-либо повода.

Более того, он сравнил поведение ВСУ и фашистов в 1940-х годах, сказав, что они действуют одинаковым образом, а именно убивают и сжигают гражданских лиц. «Ситуаций таких очень много. Остановил, лицо не понравилось, взяли прострелили ногу, либо расстреляли вообще», — объяснил командир.

20 мая Министерство обороны России сообщало о полном освобождении территории завода «Азовсталь». В результате операции в плен сдались 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ.

Ранее, 7 мая, Минобороны объявило, что при участии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) завершилась эвакуация мирных граждан с предприятия «Азовсталь».