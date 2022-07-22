Компания попавшего под санкции российского миллиардера уйдет с биржи

«Северсталь» уйдет с Лондонской фондовой биржи

Компания попавшего под санкции российского миллиардера Алексея Мордашова «Северсталь» планирует прекратить листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом сказано в ее заявлении.

Там пояснили, что решение уйти с биржи связано с санкционными ограничениям. Ведение программы ГДР «Северсталь» в соответствии с депозитарными договорами, а также проведение регулярных торговых операций с ГДР больше невозможно, заявили в компании.

«Северсталь» направила в управление по финансовому регулированию Великобритании и руководству LSE запрос об отмене листинга ГДР и прекращении допуска расписок к торгам в основном сегменте рынка ценных бумаг биржи. Предприятие также уведомило Citibank о прекращении действия программы ГДР, попросив банк расторгнуть депозитарные соглашения не позднее 31 августа.

США ввели санкции против «Северстали» и Мордашова в июне. Из-за этого компания может потерять половину выручки, поскольку санкции делают очень сложными экспортные поставки даже в условно дружественные страны. По данным The Wall Street Journal, у одной из зарубежных дочерних компаний «Северстали» даже нет средств на выплату зарплат сотрудникам. В марте компания также допустила технический дефолт: она не смогла расплатиться по бондам.