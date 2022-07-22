Суд наложил арест на имущество обвиненного в убийстве бизнесмена Быкова

Суд в Красноярске наложил арест на имущество бизнесмена Быкова на 9,5 миллиона рублей

Свердловский районный суд Красноярска наложил арест на имущество бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации преступного сообщества и убийстве. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По ее словам, обеспечительный арест наложен на шесть нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 миллиона рублей.

По данным следствия, с 1 января 1997 года по 19 июня 2002-го Быков единолично руководил преступным сообществом. В 1998 году по указанию бизнесмена, который стремился повысить свой криминальный авторитет в регионе, был расстрелян его знакомый — 48-летний житель Красноярска. Погибший — авторитет Владимир Филиппов. За организацию его убийства осудили Вилора Струганова, известного как Паша Цветомузыка.

7 сентября 2021 Свердловский районный суд Красноярска приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы за организацию двойного убийства в 1994 году. Присяжные признали его виновным.

Судом было установлено, что Быков подозревал 23-летнего члена его преступной группы Александра Наумова в подготовке на него покушения, — у них был конфликт из-за распределения доходов от совместной деятельности. По заказу бизнесмена, 24 июля 1994 года Наумова и его друга Кирилла Войтенко расстреляли из автомата и пистолета Сергей Бакуров и Владимир Чучков. Первый был задержан и получил пожизненное лишение свободы, его подельник находится в розыске. Еще один причастный к организации убийства Владимир Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Он отбыл свой срок и уже находится на свободе. Свою вину Анатолий Быков не признал.