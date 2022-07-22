Стимуляция мозга улучшила обучение у пожилых людей

Science Advances: стимуляция мозга постоянным током улучшила обучение двигательным навыкам

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии выяснили, что электростимуляция мозга улучшает обучение двигательным навыкам у пожилых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

В исследовании приняли участие 52 человека, которые принадлежали к разным возрастным группам: от 18 до 30 лет, от 50 до 65 лет и старше 65 лет. Добровольцы выполняли задачу последовательного постукивания пальцами, которая заключается в том, что добровольцы должны были воспроизвести последовательность из девяти цифр на экране как можно быстрее, используя пальцы левой руки. Каждый участник тренировался по 20 минут каждый день в течение пяти дней подряд.

Увеличение скорости выполнения задачи с течением времени без потери точности называется сдвигом в соотношении скорости и точности, что составляет ключевую особенность обучения. Одним из способов, с помощью которых человек достигает сдвига, является группировка отдельных двигательных действий в моторные фрагменты. Это происходит за счет формирования мозговых структур, которые снижают умственную нагрузку человека, оптимизируя механическое выполнение задачи.

Скорость выполнения задачи у молодых взрослых была значительно выше, чем у взрослых среднего возраста, а скорость у взрослых среднего возраста выше, чем у пожилых. Точность в первый день существенно не отличалась между возрастными группами, но молодые взрослые на второй день были значительно более точными, чем пожилые. Люди старшего возраста улучшали свою точность постепенно в ходе тренировки, генерируя эффективные моторные фрагменты только после более интенсивной практики.

На следующем этапе исследования участником проводили транскраниальную стимуляцию (atDCS) двигательной коры мозга постоянным током. Это помогло пожилым людям резко улучшить свою точность на ранних этапах обучения, в результате чего их выполнение задачи стало аналогично наблюдаемому у молодых людей. 50 процентов пожилых людей генерировали моторные структуры уже во время первой тренировки. Таким образом, atDCS способно частично восстановить приобретение двигательных навыков у людей с ограниченной способностью к обучению.