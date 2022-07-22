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В Польше рассказали об устаревших БМП для Украины

Defence24: Польша поставила Украине устаревшие BWP-1

Фото: Shutterstock

Украина эксплуатирует поставленные Польшей боевые машины пехоты BWP-1, которые являются лицензионной копией советских БМП-1. Устаревшие БМП не смогут восполнить потери украинской бронетехники, пишет Defence24.

Украина получила более 100 БМП-1. «Однако их число, переданное, среди прочего, Польшей, Чехией или Грецией, недостаточно для покрытия понесенных украинцами потерь, не говоря об их боевой ценности (низкой), по сравнению с модернизированными российскими БМП-1АМ», — пишет издание.

Отмечается, что BWP-1 остается основной боевой машиной пехоты польских военных. Часть машин модернизируют. Это позволит повысить возможности войск до начала эксплуатации польской БМП Borsuk.

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БМП-1 приняли на вооружение Советской Армии в 1966 году. В арсенал плавающей машины входит гладкоствольное орудие 2А28 «Гром» и пулемет ПКТ. Также БМП-1 может нести противотанковые управляемые ракеты.

В июле в Польше начались государственные испытания плавающей БМП Borsuk. В основе машины лежит универсальная модульная гусеничная платформа UMPG. Масса машины составляет 28 тонн.

В феврале стало известно, что подразделение Восточного военного округа усилят модернизированными БМП-1АМ «Басурманин». Машина получила дистанционно управляемый боевой модуль с автоматической пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров.

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Даниил Иринин
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