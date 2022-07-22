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Российский чиновник съездил повоевать в ДНР во время отпуска и лишился должности

Псковский чиновник Прокофьев съездил повоевать в ДНР во время отпуска и лишился должности

Фото: Фонтанка.ру

Заместитель главы администрации Плюсского района Псковской области Вячеслав Прокофьев был уволен после того, как съездил повоевать в Донецкую народную республику (ДНР) во время отпуска. Своей историей экс-чиновник поделился с изданием «Фонтанка».

В апреле россиянин предупредил родственников, что проведет отдых на рыбалке. В действительности же замглавы администрации отправился добровольцем в Донецк, чтобы поддержать участников спецоперации на Украине.

Правда открылась после появления сюжета телеканала НТВ от 12 апреля под названием «Бои за Авдеевку», в котором Прокофьев общался с журналистами прямо из окопа.

Он признался, что не видит смысла отсиживаться дома в такое время. Когда чиновник вернулся в Псковскую область, к нему пришли сотрудники регионального управления ФСБ. По их версии, Прокофьев имел доступ к государственной тайне и не уведомил о своем отъезде «за границу». Мужчина заплатил штраф в размере тысячи рублей.

Непосредственные руководители чиновника встретили его после отпуска с претензиями. Глава администрации Плюсского района решил перевести Прокофьева на другую должность с понижением. Россиянин с этим не согласился и ушел.

Мужчина уверен, что увольнение было связано именно с поездкой в ДНР, до этого жалоб на него не поступало. Прокофьев счел такое наказание несоразмерным. Своего бывшего руководителя он назвал представителем «пятой колонны».

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призывал говорящих о спецоперации чиновников посетить Донбасс.

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Анна Щербакова
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