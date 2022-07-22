Таракан залез в ухо женщины и застрял

The Mirror: в Сингапуре врачи извлекли таракана из уха женщины

Жительница Сингапура рассказала о том, как таракан залез к ней в ухо и застрял, несмотря на ее попытки извлечь его при помощи жидкости для полоскания рта. Об этом сообщает The Mirror.

Пользовательница TikTok @nadia.limzq рассказала, что проснулась и увидела в постели таракана. Женщина попыталась убить насекомое, но промахнулась, и таракан забежал к ней в ухо. «Я вскочила и заорала. Это было ужасно. Я чувствовала, как он шевелится у меня в ухе. Я ужасная неудачница, потому что с кем еще может такое произойти!» — написала она.

Женщина попробовала извлечь таракана при помощи жидкости для полоскания рта. Она налила немного жидкости в колпачок и залила ее в ухо. «Не думаю, что листерин безопасен для ушей, но в тот момент я не знала, что еще можно сделать», — рассказала она. После этого таракан перестал шевелиться, но извлечь его из уха не удалось. Тогда она воспользовалась пинцетом, но раздавила насекомое и извлекла только его часть. Только после этого она решила обратиться к врачу. Перед этим пострадавшая позвонила матери, которая сочла произошедшее смешным.

В отделении экстренной помощи медсестры тоже развеселились, выслушав рассказ @nadia.limzq. Они извлекли таракана по частям. Женщина подчеркнула, что процесс был очень болезненным. «Они дали мне какие-то ушные капли для обеззараживания, которые почти закончились. Теперь у меня новая фобия», — рассказала она.

Пользовательница уточнила, что длина таракана составляла от 3,5 до четырех сантиметров.

Ранее сообщалось, что житель вьетнамской провинции Бакзянг обратился к врачу из-за боли в ухе. Причиной неприятных ощущений оказался таракан.