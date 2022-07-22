Момент падения автомобиля с четырьмя людьми в ущелье в Дагестане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент падения автомобиля с четырьмя людьми в ущелье в Дагестане

Момент падения автомобиля с четырьмя людьми в ущелье у водопада Тобот в Цолотлинском каньоне в Дагестане попал на видео. Кадры опубликовало региональное МВД в Telegram-канале.

На снятом очевидцами ролике видно, как машина Nissan Almera двигается по территории неподалеку от ущелья. В какой-то момент водитель не успевает нажать на тормоз, и автомобиль летит вниз.

В МВД пояснили, что в результате случившегося погибли двое взрослых и двое детей. Все были членами одной семьи, в Дагестан они прибыли на отдых из Оренбургской области. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, сотрудники экстренных служб и волонтеры. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Дагестане в селе Гачада 13-летний подросток за рулем автомобиля сорвался в обрыв и погиб. Вместе со школьником в машине был 15-летний пассажир — его доставили в больницу с различными телесными повреждениями.