США сделали исключение из санкций против России

Минфин США выпустил лицензию по сделкам, связанным с долгом российских эмитентов

Минфин США сделала исключение из санкций против России. Ведомство выпустило лицензию, позволяющую завершить сделки по финансовым контрактам или иным соглашениям, связанным с долговыми или долевыми бумагами российских эмитентов. Разъяснения представлены на сайте министерства.

Также выпущена лицензия, позволяющая завершить ряд транзакций, касающихся кредитных деривативов, связанных с российскими долговыми обязательствами.

В июне американский Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC), включающий в себя 13 западных банков и управляющих активами, призвал Минфин США временно разрешить торговлю российскими активами.

Смысл обращения в том, чтобы дать возможность инвесторам, сделавшим ставку на дефолт Москвы, получить причитающуюся им сумму. Речь идет о таких инструментах, как кредитный дефолтный своп (CDS). Он известен как «страховка от дефолта» и предполагает, что в обмен на регулярные платежи инвестор сможет получить возмещение в случае, если дефолт того или иного эмитента все же наступит.

В конце июня на Западе заявили, что Москва не выполнила своих обязательств по евробондам. Российский Минфин дефолт отрицал, поясняя, что платежи не прошли не по его вине, а из-за действий третьих лиц. Международные расчетно-клиринговые системы не провели средства получателям, указывали в ведомстве.