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Показаны самые смешные фотографии животных 2022 года

Объявлены финалисты конкурса The Comedy Pet Photo Awards-2022

Фото: Stefan Brusius

В Великобритании показали работы финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2022. Об этом сообщается в пресс-релизе, полученном «Лентой.ру».

30 снимков и видео, вошедших в шорт-лист, были выбраны из сотен материалов, присланных из 70 стран. В данным момент жюри конкурса занимается определением победителей, имена которых будут объявлены 13 сентября. Победитель получит две тысячи фунтов стерлингов (139 тысяч рублей).

В финал вышли кадры, показывающие столкнувшихся лбами котов, собаку за рулем автомобиля и множество других «смеющихся лошадей и ухмыляющихся собак», сказано в пресс-релизе. Кроме того, в 2022 году в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования.

Фото: Chris Johnson

Конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных».

В 2022 году The Comedy Pet Photo Awards пожертвует зоозащитным организациям 35 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Адресата пяти тысяч фунтов из этой суммы выберет победитель конкурса.

В 2021 году победителем конкурса стала Зои Росс и ее снимок Whizz pop. На фотографии запечатлен играющий с мыльными пузырями щенок лабрадора.

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Никита Савин
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Показаны самые смешные фотографии животных 2022 года
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