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Раскрыта цена складного флагмана Samsung

PriceBaba: стоимость складного Galaxy Z Flip 4 в Европе составит 1080 евро

Фото: Samsung

Самый дорогой складной смартфон Galaxy Z Flip обойдется в 1280 евро. Об этом сообщает блог PriceBaba.

По информации инсайдера, Samsung уже определила европейские цены на свои складные смартфоны нового поколения. Из раскрытой информации следует, что стоимость Galaxy Z Flip 4 будет начинаться от 1080 евро — во столько обойдется модель с накопителем 128 гигабайт.

Также в линейке ожидается появление двух версий смартфона с расширенным накопителем. Стоимость раскладушки с накопителем емкостью 256 гигабайт составит 1160 евро, 512 гигабайт — 1280 евро. Учитывая, что Samsung обычно устанавливает сопоставимые цены в США и Европе, стоимость складного флагмана в американском регионе составит около 1098, 1179 и 1300 долларов соответственно.

Журналисты обратили внимание, что по сравнению с телефонами Galaxy Z Flip актуального поколения стоимость аппаратов увеличится на 100 долларов. Авторы предположили, что это отчасти может быть связано с внедрением нового топового процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Ранее Samsung подтвердила, что анонс новых флагманских смартфонов запланирован на 10 августа. По слухам, на мероприятии корейская компания представит Galaxy Z Flip 4, Galaxy Fold 4 и новые часы Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro.

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Андрей Ставицкий
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