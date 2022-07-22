Живущая в Турции россиянка назвала самые недооцененные блюда страны

Автор блога на «Яндекс.Дзен» назвала чечевичный суп самым недооцененным блюдом Турции

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова, проживающая в Турции, перечислила семь местных блюд, которые часто недооценивают туристы. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, девушка посоветовала попробовать чечевичный суп мерджимек, небольшие охлажденные котлетки из дробленого булгура и специй чи кефте, а также рис, обжаренный в сливочном масле.

Одним из самых недооцененных турецких блюд она назвала лахмаджун — мясную лепешку из тонкого теста, которую выпекают в дровяной печи. «Лахмаджун важно съесть правильно: сбрызнуть лимонным соком, положить сверху овощи (нарезанную капусту с луком и помидорами), свернуть как блинчик. Обязательно запить айраном», — уточнила автор блога.

На завтрак девушка порекомендовала заказывать менемен — местный омлет, который готовят с добавлением спелых томатов, сочного перца, лука, специй и тягучего сливочного сыра.

Вместо популярных рахат-лукума и пахлавы автор посоветовала попробовать манную халву. Этот десерт можно найти в кондитерских — обычно к нему подают мороженое и фисташки. В заключение россиянка отметила кюнефе — жареное во фритюре тесто в виде вермишели, пропитанное сахарным сиропом, под которым скрывается слой горячего сливочного сыра.

Ранее в июле эта же блогерша назвала наиболее переоцененные турецкие блюда. Так, россиянка порекомендовала отдыхающим не тратить деньги на шырдан — голубцы из требухи и капустных или виноградных листьев, а также на местные пудинги.