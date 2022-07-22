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«Газпром» снова запросил документы для вывоза турбины для «Северного потока»

«Газпром»: у России нет допобязательств для получения турбины для «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer / Global Look Press

«Газпром» снова запросил у Siemens документы, подтверждающие предоставление изъятия из санкций Канады и ЕС для возврата турбины для газопровода «Северный поток». Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

В компании подчеркнули, что Siemens до сих пор так и не предоставил их. «С учетом значительных потенциальных рисков в случае несоблюдения всех установленных процедур в рамках возврата указанного двигателя "Газпром" был вынужден в очередной раз обратиться к компании Siemens с подобным запросом», — говорится в сообщении. Также в компании подчеркнули, что условия контракта не предусматривают дополнительных обязательств российской стороны для получения данного двигателя.

Ранее в июле российская компания заявляла, что до сих пор не получила документы, которые обеспечили бы возможность поставить оборудование, необходимое для прокачки газа по «Северному потоку»

В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. Из-за этого «Газпром» сократил прокачку газа в Европу. После этого власти Канады заявили, что решили разрешить вывоз турбины.

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Платон Щукин
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