Крупнейшей экономике Европы предсказали проблемы

Bloomberg: индекс деловой активности в Германии упал до минимума за более чем 2 года

В июле индекс деловой активности (PMI) в частном бизнесе Германии упал до минимума за более чем 2 года, подсчитало рейтинговое агентство S&P Global. Сильное снижение показателя говорит о проблемах в росте экономики страны, сообщает Bloomberg.

В S&P Global подсчитали, что в июле значение индекса составило 48 пунктов, что на 3,3 пункта меньше, чем в июне. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление.

Цифры агентства подтверждают прогнозы аналитиков относительно столкновения ФРГ с рецессией во второй половине 2022 года. Крупнейшая экономика Европы является одной из самых уязвимых из всего блока, поскольку республика серьезно зависит от российского газа, поставки которого в последнее время были ограничены.

По словам экономиста S&P Global Пола Смита, причиной «худших показателей деятельности частного сектора Германии с момента пика первой волны пандемии весной 2020 года» стали постоянные задержки поставок, инфляция и неопределенность, вызванная военной спецоперацией на Украине.

Аналогичная ситуация происходит с бизнесом и промышленностью во Франции. Индекс PMI в июле упал на 1,9 пункта, до 50,6 пункта — минимум за 1 год и 4 месяца. Деловая активность все еще продолжает расти, но есть опасения, что Франции также грозит рецессия. «Тенденции по ряду ключевых индикаторов ухудшаются и сигнализируют, что экономика Франции движется к рецессии», — рассказал Смит.

Российский Центробанк, в свою очередь, утверждает, что в стране деловая активность снижается медленнее, чем регулятор предполагал в июне. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года. 22 июля ЦБ в очередной раз понизил ключевую ставку — теперь показатель составляет 8 процентов годовых.

