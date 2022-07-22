В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы на Патриарших прудах загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан, сообщает в пятницу, 22 июля, РЕН ТВ.
По предварительным данным, речь идет о заведении под названием Patara на Патриарших прудах.
Посетителей эвакуировали, пожар тушат. Данных о пострадавших нет.
На кадрах, которые опубликовали очевидцы в местной группе во «ВКонтакте», видно дым, который валит из помещения заведения общепита.
Дополнение: пожар локализован на площади 30 квадратных метров, открытое горение сбито, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства города Москвы.
21 июля сильный пожар произошел на крыше жилого дома на Ленинском проспекте в Москве. Спасатели эвакуировали из здания около 400 человек.