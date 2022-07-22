МИД Греции возмутился угрозами санкций от Украины

«Вима»: МИД Греции вызвал украинского посла Шутенко и возмутился угрозами санкций

Министерство иностранных дел Греции вызвало украинского посла Сергея Шутенко и потребовало объяснить угрозы введения санкций, которые поступают со стороны Киева. Об этом сообщает газета «Вима» со ссылкой на дипломатические источники, выдержки из публикации приводит РИА Новости.

По данным инсайдеров, несколько дней назад в МИД республики поступила украинская дипломатическая нота, в которой Украина потребовала объяснить, почему греческие власти не запрещают нескольким своим компаниям продолжать работу в России. Деятельность этих фирм, как пишет издание, под европейские ограничения не попадает.

Киев пригрозил ввести санкции против Афин, если те не надавят на компании и не заставят их покинуть российский рынок. Руководство страны, как утверждают источники, крайне возмутилось поведением украинцев.

«[Украина] потеряла всякое чувство меры относительно того, что и как она просит», — описали источники реакцию дипломатов.

Кроме того, они отметили, что в другой ноте киевские чиновники потребовали от Афин приостановить работу национального греческого телеканала, который в своих выпусках освещал российскую позицию по боевым действиям. На этот запрос Украина получила жесткий отрицательный ответ на всех уровнях.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал отключить российские телеканалы от европейских спутниковых и кабельных сетей. Реакции Евросоюза (ЕС) на этот счет пока не последовало.