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На Украине призвали отключить российские телеканалы от европейских сетей

Глава МИД Украины Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей

Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских спутниковых и кабельных сетей. Об этом говорится в обращении министра к Совету глав МИД Европейского союза, опубликованном пресс-службой ведомства.

Кулеба назвал санкции против России «серьезным прорывом», но призвал продолжать вводить ограничения. Так, глава МИД настоял на том, чтобы российские телеканалы были запрещены в европейских сетях.

Ранее глава МИД Украины назвал условия возобновления переговоров с Россией. По его словам, Киев пойдет на это только «после ее поражения» на поле боя.

В июне Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России с начала военной спецоперации на Украине. Основной его мерой стало частичное эмбарго на поставки российской нефти.

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Алевтина Запольская
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