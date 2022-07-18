На Украине призвали отключить российские телеканалы от европейских сетей

Глава МИД Украины Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских сетей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал отключить российские телеканалы от европейских спутниковых и кабельных сетей. Об этом говорится в обращении министра к Совету глав МИД Европейского союза, опубликованном пресс-службой ведомства.

Кулеба назвал санкции против России «серьезным прорывом», но призвал продолжать вводить ограничения. Так, глава МИД настоял на том, чтобы российские телеканалы были запрещены в европейских сетях.

Ранее глава МИД Украины назвал условия возобновления переговоров с Россией. По его словам, Киев пойдет на это только «после ее поражения» на поле боя.

В июне Евросоюз ввел шестой пакет санкций против России с начала военной спецоперации на Украине. Основной его мерой стало частичное эмбарго на поставки российской нефти.