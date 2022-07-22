Посол ЛНР заявил об ударе HIMARS по зернохранилищу

Посол ЛНР Мирошник заявил об ударе HIMARS по зернохранилищу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 21 на 22 июля обстреляли поселок Хорошее в Луганской народной республике (ЛНР), огонь велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Ракеты попали в зернохранилище, гараж, коровник агропредприятия. Уверен, что это именно те цели, на которые рассчитывали американцы, давая Киеву это высокоточное оружие», — написал Мирошник.

22 июля в Министерстве обороны России заявили об уничтожении четырех установок HIMARS. Две американские РСЗО ликвидировали в окрестностях села Малотарановка, еще один HIMARS уничтожили в районе Красноармейска и четвертую пусковую установку подбили на окраине Константиновки Донецкой народной республики.