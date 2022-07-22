В Иванове впервые построят пятизвездочный отель

В историческом центре Иванова построят пятизвездочный отель на 21 номер

Первый пятизвездочный отель на 21 номер появится в Иванове к 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, гостиница будет располагаться в историческом центре Иванова и разместится в двух корпусах: старинном особняке XIX века и соседнем здании.

Стоимость строительства оценивается в 250 миллионов рублей. Информация об инвесторе прокета не раскрывается.

Ранее стало известно, что на Байкале к 2024 году построят отель с портом для яхт. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса на 200 номеров, ресторана, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, пункта проката и благоустроенного пляжа.