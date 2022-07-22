Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Иванове впервые построят пятизвездочный отель

В историческом центре Иванова построят пятизвездочный отель на 21 номер

Фото: Медиагруппа «Барс»

Первый пятизвездочный отель на 21 номер появится в Иванове к 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе администрации города, гостиница будет располагаться в историческом центре Иванова и разместится в двух корпусах: старинном особняке XIX века и соседнем здании.

Стоимость строительства оценивается в 250 миллионов рублей. Информация об инвесторе прокета не раскрывается.

Ранее стало известно, что на Байкале к 2024 году построят отель с портом для яхт. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса на 200 номеров, ресторана, зоны спа и бассейна, яхтенного порта, пункта проката и благоустроенного пляжа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере
Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира
В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Перечислены способы ускорить рост волос
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов
В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
В Госдуме объяснили значение «продовольственной сделки»
МИД Греции возмутился угрозами санкций от Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.