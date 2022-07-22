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Россиянам напомнили об опасных последствиях приема внутрь перекиси водорода

Врач Слободина: прием перекиси водорода внутрь может привести к отказу печени

Фото: shutterstock

Прием перекиси водорода внутрь может привести к отказу печени и летальному исходу, предупредила врач-терапевт Галина Слободина. В беседе с News.ru она напомнила обо всех опасных последствиях неправильного применения этого средства.

Медик категорически запретила россиянам пить перекись водорода, потому что в пищеводе и желудочно-кишечном тракте она спровоцирует реакцию, схожую с той, которая начинается при попадании средства на рану. Из-за этого будет нарушаться целостность слизистых оболочек и ухудшится состояние иммунной системы.

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Также употребление перекиси водорода внутрь запускает в организме режим детоксикации, сообщила Слободина. По ее словам, из-за этого все внутренние органы начнут работать на износ. «В некоторых случаях может появиться сыпь, может начать отказывать печень, могут проявиться проблемы в кишечнике и еще много всяческих неприятных последствий», — подчеркнула врач.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала прививки, которые надо обязательно делать взрослым. Эксперт заявила, что россиянам среднего возраста надо вакцинироваться против краснухи, гепатита В и кори, а также каждые десять лет проходить ревакцинацию против столбняка и дифтерии.

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Наталья Обрядина
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