Более 200 человек приняли участие в очистке природной зоны «Кондуки»

В Тульской области от мусора очистили территорию природной зоны «Кондуки»

В Тульской области от мусора очистили территорию природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы», также известного как «Конудки». Об этом сообщает «Интерфакс».

В уборке приняли участие более 200 человек: волонтеры, экологи, чиновники, представители Минприроды РФ и министерства природных ресурсов и экологии региона.

Всего было собрано 462 мешка мусора. Его отсортировали и направили на станции обработки отходов. «"Кондуки" — уникальный природный объект, гордость и достояние Тульской области. Это место привлекает туристов со всех уголков России. Поэтому именно здесь уже проходит акция "Вода России"», — рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов.

Ранее, 20 июля, в Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка «Русское искусство XIX века». В экспозицию вошли 30 живописных и графических работ знаменитых художников — Антропова, Тропинина, Варнека, Бруни, Крамского, Боголюбова, Киселевой, Васнецова и других мастеров этого периода.