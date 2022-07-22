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Россиянин выковал нож из руды XIV-XV веков по средневековой технологии

Кузнец Радкин выковал нож из сыромятной руды для тульского музея «Куликово поле»

Фото: Музей-заповедник «Куликово поле»

Кузнец Михаил Радкин изготовил нож из средневековой руды для музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области. Об этом пишет ТАСС.

Для ковки ножа из сыромятной руды XIV-XV веков житель Рязани воссоздал в своей мастерской сыродутный горн, найденный на Куликовом поле. Отмечалось, что все этапы процесса — от розжига горна до работы в наковальне по средневековой технологии фиксировались на видео. Консультантами реконструкции выступили доктор исторических наук Института археологии Российской академии наук (РАН) Владимир Завьялов и кандидат исторических наук из музея-заповедника Андрей Наумов.

В ходе переплавки руды Радкин получил 110 граммов качественного металла и выковал лезвие ножа по образцу находки с территории городища Малая Стрекаловка — там же, где и была найдена древняя руда. Процесс занял полтора дня, без учета масштабной подготовительной работы.

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«Теперь мы знаем, сколько занимает варка руды, ковка заготовки и готового изделия — ножа. Для современной науки они не были понятны, поскольку мало кто работает со средневековым металлом, и мы не знаем, как он себя ведет. Теперь мы наглядно видим, сколько времени занимал процесс и какой это огромный труд», — отметили в музее.

Эксперименты с древним металлом можно будет увидеть на новой выставке в Туле, в представительстве Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале.

Ранее в июне сообщалось, что музей-заповедник «Куликово Поле» в Тульской области проведет необычные экскурсии, участники которых смогут прогуляться по степи с цветущим ковылем на коне, проехать в бричке или на велосипеде. Гостям расскажут о возрождении Поля Куликовской битвы и возвращении ему исторического облика.

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Дарья Рыбак
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