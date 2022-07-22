Лавров заявил о тяжелой ситуации на рынке продовольствия

Лавров: санкции против РФ обострили тяжелую ситуацию на мировом продовольственном рынке

Министра иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье для ряда африканских СМИ заявил, что западные санкции, введенные против Москвы, обострили тяжелую ситуацию на мировом продовольственном рынке. Текст опубликован на сайте ведомства.

«Общеизвестно, что еще в период коронакризиса коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, “оттянул” на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах», — отметил он.

По словам министра, именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке. Он добавил, что антироссийские санкции обострили негативные тенденции.

Ранее Лавров заявил, что на данный момент потенциал антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) исчерпан. «Насчет очередного анонсированного пакета санкций: что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то и другое», — заключил дипломат. Он подчеркнул, что страны ЕС исчерпали все возможные сферы, где могли бы нанести ущерб российской стороне.