Железные дороги Литвы возобновят транзит санкционных грузов в Калининград

Железные дороги Литвы возобновляют транзит санкционных грузов в Калининградскую область

Железные дороги Литвы возобновляют транзит санкционных грузов в Калининградскую область через территорию республики. Об этом сообщил в эфире национального радио LRT представитель литовской транспортной компании «Летувос гележинкеляй» Мантас Дубаускас. Его слова приводит ТАСС.

«Как мы информировали наших партнеров, такой перевозке подлежат грузы, которые являются необходимыми для Калининградской области РФ», — указал чиновник.

Дубаускас отметил, что коды на провоз указанных товаров будут вноситься в систему контроля транзита.

13 июля Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

