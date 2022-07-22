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Louis Vuitton выпустил в продажу носки за 116 тысяч рублей

Бренд Louis Vuitton представил комплект из шести пар носков за 116 тысяч рублей

Фото: Louis Vuitton

Французский люксовый бренд Louis Vuitton выпустил в продажу набор носков за десятки тысяч рублей. Товар появился на официальном сайте марки.

Сообщается, что модный дом предлагает клиентам шесть пар изделий LV Archives с разным дизайном: с героями мультфильмов, яркими цветочными узорами, монограммами марки, а также с фирменным рисунком Damier, напоминающим шахматные клетки. Кроме того, в интернет-магазине представлены варианты с принтами, некогда разработанными дизайнером и бывшим креативным директором мужской линейки Louis Vuitton Вирджилом Абло.

Отмечается, что носки изготовлены из хлопка с добавлением синтетических волокон — полиэстера и эластана. Стоимость одной пары составляет 330 долларов (19,2 тысячи рублей), полного комплекта в упаковке — 1990 долларов (160 тысяч рублей).

Ранее в июле итальянский бренд уличной одежды Off-White представил вещь за десятки тысяч рублей с принтом в виде отходов. В коллекции марки появилось трикотажное мини-платье розового цвета, которое покрыто коричневыми пятнами разных размеров и форм. Отмечается, что принт на предмете гардероба создавался с помощью техники узелковой окраски ткани (tie dye). Стоимость указанного наряда составляет 800 долларов (43,8 тысячи рублей).

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Полина Гераскина
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