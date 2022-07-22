В столице Ливии снова начались бои

В Триполи возобновились бои между вооруженными группировками, есть жертвы среди жителей

Ожесточенные бои между проправительственными силами и вооруженными группировками снова начались в столице Ливии городе Триполи, есть жертвы среди мирного населения. Об этом РИА Новости сообщил представитель столичного отделения скорой помощи Усама Али.

«Трое убитых и двоих раненых [мирных жителей] доставили в госпиталь Триполи в ходе боестолкновений в столице. Ждем окончательных данных», — рассказал Али. По его словам, между сторонами конфликта ведутся переговоры об эвакуации 60 студентов, которые находятся в зоне боевых действий в одном из университетских зданий района Фарнадж.

Ранее ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило, что с 4 апреля по 9 июля в ходе боев в окрестностях Триполи погибли, по меньшей мере, 1048 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

В Ливии в 2011 году началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, а на западе в Триполи — правительство национального согласия.