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Российский хоккеист пожаловался на высокие цены в США

Российский хоккеист Алексей Мельничук пожаловался на высокие цены в США

Фото: Neville E. Guard-USA TODAY Sports / Reuters

Голкипер «Сочи» Алексей Мельничук поделился впечатлениями от жизни в США. Об этом сообщается на сайте сочинской команды.

Игрок, выступавший в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», пожаловался на высокие цены. «Почти все, что успел заработать в России, я оставил в Америке. Мне пришлось жить в одном из самых дорогих районов», — заявил Мельничук.

Вратарь добавил, что платил 4,5 тысячи долларов (260 тысяч рублей) в месяц за однокомнатную квартиру и 69 тысяч за аренду автомобиля. Кроме того, по словам Мельничука, ему приходилось много тратить на еду, бензин и собаку.

18 июля российский нападающий клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о тратах в Канаде. Хоккеист заявил, что платит за аренду апартаментов 2,3 тысячи канадских долларов (103 тысячи рублей) в месяц

Алексей Гусев
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