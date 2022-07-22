Минобороны заявило о подавлении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине

Минобороны России сообщило о подавлении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине

Российские войска подавили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также 13 артиллерийских взводов орудий Д-30 на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, за минувшие сутки поражено шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, а также командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением, принадлежавшим 59-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Николаеве.

Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить четыре американские пусковые установки HIMARS, которые были переданы Киеву в период с 5 по 20 июля.

