Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило о подавлении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине

Минобороны России сообщило о подавлении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские войска подавили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также 13 артиллерийских взводов орудий Д-30 на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, за минувшие сутки поражено шесть пунктов управления, в том числе 92-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, а также командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением, принадлежавшим 59-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Николаеве.

Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить четыре американские пусковые установки HIMARS, которые были переданы Киеву в период с 5 по 20 июля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Московская художница рассказала о своем «живом» паркете
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
На российской дороге насмерть сбили подростка-инвалида
В Приднестровье расценили как угрозу планы Молдавии по модернизации армии
В мясной индустрии ответили на заявления о подорожании курятины
Силовики задержали в Крыму планировавшего воевать на стороне Украины россиянина
Потребительская уверенность в России рекордно упала
Названы навсегда вышедшие из моды одежда и обувь
На спутнике Сатурна обнаружили благоприятные для жизни условия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.