В Молдавии объяснили проблемы с допуском российских миротворцев в Приднестровье

В МИД Молдавии подтвердили, что не пропустили в Приднестровье российских военных

В министерстве иностранных дел Молдавии подтвердили, что Кишинев не пропустил на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) российских миротворцев. Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ объяснил это пресечением «случаев незаконного проникновения» отдельных российских военных, передает РБК.

По словам Водэ, Молдавия не препятствовала ротации контингента миротворческих сил России в Приднестровье, однако въезд не был разрешен отдельным военнослужащим. «Молдавская сторона запретила въезд офицеров так называемой Оперативной группы российских войск — формирования, которое нарушает нейтралитет и находится на территории Молдавии незаконно», — заявил он.

Пресс-секретарь МИД заявил, что ведомство подтверждает позицию молдавских властей о необходимости вывода российских войск из страны и ликвидации складов с боеприпасами.