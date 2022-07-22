Российского оперативника задержали по подозрению во взяточничестве

В Москве правоохранители задержали оперативника уголовного розыска за коррупцию

В Москве правоохранители задержали 35-летнего оперативника уголовного розыска по подозрению в коррупции. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает MK.RU.

По данным издания, майор полиции за взятку согласился не возбуждать уголовное дело о причинении телесных повреждений или переквалифицировать в менее тяжкое преступление. За это он получил 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор бывшему оперативнику по делу о коррупции.