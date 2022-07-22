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Впервые создан молекулярный наномотор

Nature: в Мюнхенском университете впервые разработали молекулярный наномотор

Фото: ThisisEngineering RAEng / Unsplash

Молекулярный наномотор на основе ДНК-оригами впервые создали немецкие ученые из Мюнхенского университета. Его можно будет использовать для управления различными химическими реакциями. Выводы работы опубликованы в журнале Nature.

ДНК-оригами представляют собой сложные структуры из множества молекул, которые формируются специалистами искусственно. С их помощью исследователи и смогли соорудить своего рода мотор. Он состоит из платформы, рычага и основания, которое прикрепляется к подложке. Рычаг в свою очередь переходит в основание, его размер достигает всего 500 нанометров. Между рычагом и основанием располагается платформа, которая ограничивает его движение. Крутящий момент разработки составляет десять пиконьютонов. Операторы также смогут контролировать направление вращения и скорость мотора.

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Елена Апазиди
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