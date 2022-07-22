Невролог предупредил о серьезной опасности недосыпа

Врач Павел Хорошев: здоровый сон важен для роста новых клеток мозга и растворения старых

Здоровый сон важен для растворения старых и роста новых нейронов в мозге, рассказал врач-невролог Павел Хорошев. О серьезной опасности недосыпа для мозга человека он предупредил в беседе с URA.RU.

Невролог указал, что во сне мозг не только обрабатывает информацию, полученную за день, но и самоочищается от «старых и больных» клеток. «Самая важная работа, которая происходит во время сна: уборка головного мозга. Некоторые нейроны, которые отжили свой срок, растворяются и на их месте происходит рост новых нейронов», — объяснил он. Таким образом, отметил врач, опровергается заблуждение, что нервные клетки не восстанавливаются.

Новые клетки, продолжил врач, не просто растут на месте старых, а должны по максимуму взять на себя функционал старых клеток и заполнить собой пространство. Это, подчеркнул Хорошев, происходит не за один цикл сна, а за несколько, поэтому желательно, чтобы у человека был здоровый сон. «Если у человека сон короткий, то этот процесс не успеет завершиться, будет не то чтобы поставлен на паузу, просто во время бодрствования он будет проходить гораздо медленнее. Сон — это очень важная вещь не только для тела, но и для мозга», — заключил врач.

Ранее кандидат медицинских наук, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов объяснил, что стресс, смена образа жизни и повышенная возбудимость нервной системы являются одними из самых распространенных причин нарушения сна. Специалист заверил, что при устранении причины стресса проблемы со сном в большинстве случаев исчезают.