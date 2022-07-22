Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о сомнениях Запада в украинской победе

NYT: страны Запада начали сомневаться в победе Украины над Россией

Фото: Евгений Малолетка / AP

Поддержка Украины со стороны стран Запада ослабевает из-за сомнений в победе Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщили в издании The New York Times (NYT).

Западные правительства, говорится в материале газеты, не уверены, что украинская сторона сможет выдержать «войну на истощение» с Москвой. Кроме того, они испытывают скепсис по поводу эффективности поставок Киеву современного вооружения.

Материалы по теме:
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

Несмотря на это, украинские власти стремятся показать своим западным союзникам, что смогут одержать верх, пишет NYT. В статье сообщается, что одной из подобных демонстраций силы был удар по городу Новая Каховка в подконтрольной России Херсонской области.

В газете напомнили, что удар, нанесенный ракетами американской установки HIMARS, разрушил склады с селитрой, жилые дома, рынок, повредил местную больницу. Действия украинских военных привели к гибели и ранениям среди мирных людей. Однако даже это не убеждает Запад расширить поставки оружия, поскольку частые призывы Киева уже воспринимаются как «фоновый шум».

При этом 21 июля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство намерено поставить Украине большой пакет военной помощи, в который войдут десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и другие типы вооружений и боеприпасов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ЦБ снизил ключевую ставку
В ФФККР заявили о возвращении в Россию менявших спортивное гражданство атлетов
ФСБ задержала полицейских за продажу содержащих государственную тайну сведений
Центробанк спрогнозировал уровень инфляции в России к концу года
Разработано шагающее колесо для транспорта
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Индии
Врачи рассказали о травмах искусанной обезьяной в Подмосковье беженки из ЛНР
В Кремле ответили на вопрос о деталях соглашения по «зерновому вопросу»
Посетитель нашел в ресторане следы динозавра
В Киеве раскрыли продажу крупной партии гуманитарной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.