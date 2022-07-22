Стало известно о сомнениях Запада в украинской победе

NYT: страны Запада начали сомневаться в победе Украины над Россией

Поддержка Украины со стороны стран Запада ослабевает из-за сомнений в победе Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщили в издании The New York Times (NYT).

Западные правительства, говорится в материале газеты, не уверены, что украинская сторона сможет выдержать «войну на истощение» с Москвой. Кроме того, они испытывают скепсис по поводу эффективности поставок Киеву современного вооружения.

Несмотря на это, украинские власти стремятся показать своим западным союзникам, что смогут одержать верх, пишет NYT. В статье сообщается, что одной из подобных демонстраций силы был удар по городу Новая Каховка в подконтрольной России Херсонской области.

В газете напомнили, что удар, нанесенный ракетами американской установки HIMARS, разрушил склады с селитрой, жилые дома, рынок, повредил местную больницу. Действия украинских военных привели к гибели и ранениям среди мирных людей. Однако даже это не убеждает Запад расширить поставки оружия, поскольку частые призывы Киева уже воспринимаются как «фоновый шум».

При этом 21 июля глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство намерено поставить Украине большой пакет военной помощи, в который войдут десятки артиллерийских орудий, сотни беспилотников и другие типы вооружений и боеприпасов.