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Microsoft призвала обновить Windows 8.1

BleepingComputer: Microsoft призвала пользователей Windows 8.1 обновиться

Фото: Svancara Petr / Globallookpress.com

Microsoft призвала пользователей устаревшей версии Windows совершить апгрейд до новой ОС. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Пользователи Windows 8.1 — одной из устаревших, но популярных версий ОС от Microsoft — начали получать сообщения от разработчиков ПО с просьбой отказаться от использования операционной системы. Владельцы компьютеров рассказали, что после включения ПК на экране устройства появляется всплывающее уведомление о том, что поддержка Windows 8.1 скоро закончится.

«Мы обращаемся к вам, чтобы поблагодарить вас за вашу лояльность и помочь вам подготовиться к тому, что будет дальше», — говорится в сообщении. При нажатии по ссылке можно перейти на сайт компании, где Microsoft предложит обновиться до актуальной версии Windows.

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Специалисты издания изучили уведомление и выяснили, что за отображение всплывающего окна отвечает процесс EOSnotify.exe. Он запускается ровно один раз в сутки сразу после включения компьютера. Если пользователь нажмет на кнопку «Напомнить мне позже», то уведомление появится через 35 дней. Уточняется, что сообщение не появляется на корпоративных версиях ОС — Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise и Windows Embedded 8.1 Industry Pro. Последние должны получить расширенный срок поддержки.

«Хотя эти предупреждения могут быть навязчивыми, пользователям следует перейти на более новую версию Windows, прежде чем она достигнет конца поддержки», — отметили авторы.

В конце июня представители Microsoft заявили, что поддержка ОС Windows 8.1 прекратится 10 января 2023 года. В качестве альтернативы в компании рекомендовали обновиться до Windows 10.

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Андрей Ставицкий
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