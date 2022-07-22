Памфилова назвала мерзавцами оказывающих давление на избиркомы чиновников

Глава ЦИК Памфилова назвала мерзавцами чиновников, оказывающих давление на избиркомы

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова назвала мерзавцами и главными врагами местных чиновников, оказывающих давление на избирательные комиссии с целью победы на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, выборы являются вершиной и нервной точкой всего политического процесса в России. Такой итог работы политиков должен «проявиться с достоверным результатом, чтобы люди поверили в это», добавила она.

Глава ЦИК рассказала об известных случаях давления на избиркомы в регионах, «когда кто-то соревнуется, у кого выше результат, кто-то выкручивает руки». Так, например, муниципальные чиновники, проводившее большую часть времени в поездках, не имея никаких результатов в работе, «потом опомнились к выборам», подчеркнула Памфилова.

«Вы что делаете, мерзавцы? Это для меня самые главные враги, эти ничтожества, которые ломают судьбы людей», — добавила она.

Ранее Памфилова сообщила, что в единый день голосования, который в 2022 году назначен на 11 сентября, состоятся выборы глав 14 регионов, как это и было запланировано. В настоящее время выдвинуто 40 кандидатов, из них 37 кандидатов выдвинуты региональными отделениями 13 политических партий, трое — в порядке самовыдвижения, уточнила глава ЦИК.

