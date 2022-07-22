Британских педофилов уличили в визитах в Польшу под предлогом помощи украинцам

Independent: педофилы из Великобритании приезжали в Польшу якобы для гумпомощи украинцам

Педофилы из Великобритании приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых были тысячи детей без родителей. Об этом сообщает Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).

Как пишет газета, в течение шести недель после начала спецоперации России на Украине не менее десять человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних, уличили в визитах в Польшу.

После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну. Британские власти работают над предотвращением подобных визитов.

По информации NCA, всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей без родительского присмотра.

Ранее в Европе заявили об активизации мафии для торговли беженцами с Украины. Особым вниманием пользуются украинки, злоумышленники пытаются захватить их для вовлечения в проституцию. Правоохранительные органы уже зафиксировали случаи исчезновения людей из центров размещения беженцев, проводится расследование. Они также призвали обратить внимание на угрозы детям-беженцам, они могут быть обмануты, вовлечены в попрошайничество или стать жертвами педофилии.