В Приднестровье продлили «желтый» уровень террористической опасности

Президент Приднестровья продлил «желтый» уровень террористической опасности до 7 августа

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) продлили «желтый» уровень террористической опасности на фоне растущих внешних угроз. Соответствующий указ подписал президент Вадим Красносельский, пишет «Sputnik Молдова».

Продление режима оправдали риском повторения взрывов, которые произошли в Приднестровье в конце мая. Как утверждал политик, Украина отказалась расследовать эти инциденты и продолжает провокации.

«Желтый» уровень террористической опасности будет действовать в ПМР, как отмечает Красносельский, как минимум до 7 августа.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что республика продолжит добиваться признания своей независимости и вхождения в состав России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

