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В МИД Приднестровья заявили о цели присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил, что республика нацелена на присоединение к России

Фото: МИД ПМР

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что регион намерен добиваться независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал глава МИД.

В Приднестровье не раз заявляли, что стремятся стать частью России. В 2017 году президент республики Вадим Красносельский отверг предложение бывшего президента Молдавии Игоря Додона о проведении на обоих берегах Днестра референдума о восстановлении единой Молдавии. «У нас в Приднестровье в 2006 году народ высказался за независимость Приднестровья с последующим вхождением его в состав России. Наш народ определился», — указал он.

Конфликт между ПМР и Молдавией начался в 1991 году. Пока сторонам не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В Приднестровье находятся миротворцы, в том числе российские. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских военных из ПМР.

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Марина Совина
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