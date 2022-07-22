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Украинский депутат пообещал поставить памятник Бандере в Приднестровье

Депутат Рады Гончаренко пообещал поставить памятник Бандере в столице Приднестровья

Фото: Andrea Mancini / Getty Images

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко пообещал жителям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) поставить памятник Степану Бандере в Тирасполе. Об этом Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

«Вы там сидите спокойно, пока у нас есть другие дела, а то ваше присоединение очень быстро закончится. И закончится так, что памятник Степану Андреевичу (Бандере — прим. Ленты.ру) будете ставить в Тирасполе», — написал украинский депутат.

Накануне глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что регион нацелен на получение независимости с последующим присоединением к России в соответствии с результатами референдума 2006 года.

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