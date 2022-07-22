Киев потребовал от Европола доказательств контрабанды оружия с Украины в Европу

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев ждет от Европола доказательств контрабанды оружия

Киев требует от Европола доказательств, которые подтвердили бы контрабанду оружия с Украины в Европу. Об этом на своей странице в Twitter заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов.

Ранее немецкое агентство DPA сообщило, что Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны. В частности, были обнаружены случаи продажи на международном рынке огнестрельного оружия.

«Ожидаем предметный разговор с официальными представителями Европола — с фактами и доказательствами относительно заявлений о якобы существующих случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины. Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании», — написал Данилов.

Эксперты The Washington Post ранее отмечали, что массово поставляемые на Украину из США вооружения из-за ненадлежащего контроля могут попасть в руки террористов и в другие зоны конфликтов. Они напомнили, что с 2014 года Украина является «центром контрабанды оружия».