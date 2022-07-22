Зарезавшую восьмилетнюю дочь россиянку признали невменяемой

СКР: зарезавшую восьмилетнюю дочь женщину оправят на принудительное лечение в психбольницу

В Свердловской области комиссия экспертов признала невменяемой 34-летнюю местную жительницу, которая убила восьмилетнюю дочь. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По данным ведомства, обвиняемая прошла комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую и судебно-медицинскую. Выяснилось, что она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий из-за психического расстройства. Женщину оправят на принудительное лечение в психбольницу, а уголовное дело рассмотрит суд.

Преступление было совершено ночью 27 октября 2021 года в деревне Уфа-Шигири. Мать зарезала девочку, потому что та капризничала и не хотела ложиться спать. Женщина попыталась отвести от себя подозрения, заявив прибывшим правоохранителям о неизвестном мужчине с бородой, который ворвался в дом и убил ребенка. В ходе допроса следователь разоблачил обман.

Обвиняемая — инвалид второй группы, на учете в психоневрологическом диспансере не состояла. По словам местных жителей, она могла перерезать полдеревни. В администрации отметили, что семья была благополучной.

Уфа-Шигири — деревня из 300 дворов и 520 жителей в Нижнесергинском районе Свердловской области. В ней три мечети и медресе. Жители придерживаются мусульманских традиций, в том числе запрета на употребление спиртного.