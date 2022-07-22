Набиуллина предупредила о более растянутом спаде экономики

Набиуллина предупредила о возможности более растянутого спада экономики России

Экономический спад в России, возможно, будет менее глубоким, но более растянутым во времени. Об этом в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Мероприятие транслируется на YouTube-канале регулятора.

В ходе заседания было принято решение снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентных пункта, до 8 процентов, что значительно превзошло консенсус-прогнозы экспертов. Набиуллина признала, что обсуждались также варианты снижения до 9 и 8,5 процента

При этом глава ЦБ видит в среднесрочной перспективе возможности для дальнейшего снижения ставки. Вместе с тем Набиуллина заметила, что инфляция под влиянием колебаний курса рубля стала более волатильной, что может сказаться на ставках.

По состоянию на конец июня регулятор ожидает инфляцию по итогам года на уровне 12-15 процентов, что лучше предыдущих прогнозов. При этом в ЦБ полагают, что при сохранении нынешнего курса денежно-кредитной политики целевого показателя в 4 процента удастся достичь к 2024 году.