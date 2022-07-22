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Московские полицейские задержали приезжего за разбой в лесу

В Москве правоохранители задержали 26-летнего мужчину за разбойные нападения в лесу

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве правоохранители задержали 26-летнего приезжего мужчину за разбой и вымогательства. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, мужчина знакомился в интернете с молодыми людьми и предлагал им работу, после чего договаривался о встрече у метро. Фигурант отводил граждан в лес, где нападал на них, угрожая похожим на нож предметом, и забирал телефоны и деньги. Кроме того, мужчина выпытывал у жертв личную информацию для обналичивания средств с банковских карт и совершения переводов.

Правоохранителям удалось установить четыре эпизода преступления. Общий ущерб от действий мужчины составил 90 тысяч рублей. Суд арестовал обвиняемого.

Ранее стало известно, что в Москве бомж, представившийся блогером, изнасиловал российского школьника в лесу.

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Екатерина Власова
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