Глава Минобороны Турции разогнал подчиненных ради фото с Шойгу

Министр обороны Турции Акар разогнал подчиненных ради фото с главой Минобороны РФ Шойгу

Министр обороны Турции Хулуси Акар разогнал подчиненных ради фотографии со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Видео с фотосессии опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

На кадрах видно, как в преддверии переговоров по вывозу украинского зерна турецкий военный чиновник позирует вместе с Шойгу и просит своих подопечных не мешать съемке.

Ранее стало известно, что Шойгу провел встречу с Акаром и обсудил с ним обстановку в Черноморском регионе и на Украине, а также на Ближнем Востоке — в частности, в Сирии. Глава военного ведомства обратил внимание турецкого министра на то, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии.