Зарядку электромобилей доверили роботам

Electrek: компания Ford начала тестировать зарядку автомобилей с помощью роботов

Автопроизводитель Ford начал тестировать в Германии роботизированную зарядку для электромобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

В компании представили зарядную станцию Pro Charging, предназначенную для обслуживания автомобиля без участия водителя. Для подзарядки авто владелец электрокара должен припарковаться около станции и вызвать робота с помощью приложения. Устройство определит положение машины, откроет лючок и самостоятельно подключится к интерфейсу для зарядки.

Представители Ford объяснили, что для зарядки машины владельцу не придется покидать салон авто. В компании также подчеркнули, что роботу могут довериться пользователи, которые по тем или иным причинам не способны выйти из автомобиля — например, люди с ограниченными возможностями.

На предприятии рассказали, что в будущем при зарядке машины потребуется минимальное участие пользователя. Инженеры Ford предсказали, что владелец автомобиля может дать команду своему электрокару подзарядиться — затем машина самостоятельно доедет до станции и после обслуживания вернется обратно.

По завершении испытаний в Германии Ford намерена разместить роботизированные зарядные станции для электромобилей на парковочных местах для инвалидов и на территории домохозяйств.

В середине июля автомобильный эксперт Джонатан Гитлин назвал низкую скорость зарядки основной проблемой электрокаров. Также эксперт отметил, что во время дальних поездок автолюбителю приходится планировать маршрут, чтобы не оказаться без зарядки.