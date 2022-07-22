Эксперты усомнились в увеличении полового органа Криштиану Роналду

Пластический хирург Арсен Чиракадзе усомнился, что Роналду увеличил пенис ботоксом

Инъекции ботокса в пенис используются для снижения его чувствительности, а не для увеличения размера, заявили пластические хирурги Арсен Чиракадзе и Мадина Байрамукова, комментируя новость об увеличении пениса Криштиану Роналду. О том, как знаменитый футболист мог достичь нужного результата, они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

По утверждению испанской спортивной газеты Diario AS, Криштиану Роналду прошел курс инъекций ботулотоксина в пенис, чтобы увеличить его толщину на 2,5 сантиметра. Эксперты, опрошенные «Лентой.ру», усомнились, что для этого использовался именно ботокс.

Ботокс позволяет снизить чувствительность головки пениса, благодаря чему удается повысить длительность полового акта, утверждает пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Арсен Чиракадзе. По его словам, увеличить толщину ствола и головки полового органа можно, но не с помощью ботулотоксина, а введением филлеров на основе гиалуроновой кислоты или липофилинга.

Благодаря хорошей совместимости гиалуроновой кислоты с тканями человеческого организма филлеры обычно не вызывают аллергии, отторжения и нарушения естественной эрекции. Однако важно понимать, что результат процедуры будет зависеть от опыта врача и качества препарата, который вводится пациенту Арсен Чиракадзе пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты»

Солидарна с Арсеном Чиракадзе и Мадина Байрамукова, пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог клиники «МаРусМед». Она обратила внимание, что в новостях про Роналдо ботокс называют «гелевым веществом, которое естественным образом вырабатывается в организме». В действительности такое описание соответствует не ботоксу, а дермальным наполнителям на основе гиалуроновой кислоты.

Как увеличивают пенисы

По словам Байрамуковой, коррекция полового органа филлерами достаточно безопасна и выполняется под местной инъекционной анестезией. Для уменьшения болевых ощущений также может использоваться препарат на основе гиалуроновой кислоты с добавлением лидокаина.

Процедуру проводят в один или несколько этапов, если мужчина хочет значительно увеличить пенис. Филлер вводится при помощи мягких канюль в мягкие ткани, не вызывает отторжения, побочных эффектов, фиброза. В течение трех-четырех дней после процедуры пациент может испытывать легкий дискомфорт, болезненность, поэтому ему рекомендуется принимать легкие противовоспалительные препараты и воздерживаться от половой жизни в течение недели Мадина Байрамукова пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог «МаРусМед»

Добиться утолщения ствола полового члена можно и с помощью липофилинга, добавляет Чиракадзе. Отличие этой процедуры заключается в том, что вместо гиалуроновой кислоты используются собственные жировые ткани пациента, которые откачиваются перед процедурой из живота или другого участка тела.

Такой метод считается еще более безопасным, поскольку пациенту вводятся его же собственные ткани, что исключает риск отторжения и аллергии. Выраженный эффект в среднем сохраняется в течение трех-пяти лет. Однако в данном случае препарат вводится только в ствол полового члена, но не в головку.

Что касается удлинения полового члена, то, по словам Чиракадзе, это возможно только с помощью специальной пластической операции — лигаментотомии.

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