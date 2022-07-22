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Аналитик допустил падение рубля

Аналитик Сыроваткин допустил падение рубля при ограничении Западом цены на нефть из России

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм» допустил падение рубля.

По его словам, следующий виток ослабления отечественной валюты может начаться только после принятия Западом решения по ограничению цены на российскую нефть. «Новое бюджетное правило будет сформулировано лишь после того, как страны Запада установят ограничения на экспорт российской нефти», — сказал аналитик.

Эксперт добавил, что принятие «Большой семеркой» консенсуса по вопросу установления потолка стоимости “черного золота” может затянуться до четвертого квартала этого года. По его мнению, чем дольше Россия будет сохранять экспорт энергоносителей на одном уровне, тем позже произойдет ослабление рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям. По его мнению, сейчас сохраняются факторы, служившие на пользу национальной валюте последнее время.

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Марина Совина
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